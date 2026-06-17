सक्षम आंगनबाड़ी : 4 साल से पोषण वाटिका का ढांचा अधूरा, फेस-2 में दो साल से बजट का इंतजार

वर्ष 2022-23 में पहले चरण में 1682 में से 588 केंद्रों को सक्षम केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्रों पर टीवी, आरओ, बिजली के साथ ही पोषण वाटिका, रैन वाटर हार्वेस्टिंग का ढांचा तैयार करना है। लेकिन अभी तक टीवी, आरओ लगाकर इतिश्री कर ली। ज्यादातर में बिजली के अभाव में बंद हैं। पोषण वाटिका, वाटर हार्वेस्टिंग विकसित करने पंचायतों में 1.50 करोड़ रुपए राशि जारी है। जिम्मेदारों की शिथिलता के चलते चार साल बाद भी अभी 150 से अधिक केंद्रों में में निर्माण कार्य अधूरा है।