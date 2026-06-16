ओंकारेश्वर में फिर हादसा… डूबने से एक श्रद्धालु की मौत, भीड़ के कारण समय पर नहीं पहुंचा पाए अस्पताल

घटना ओंकारेश्वर में नागर घाट रोड पर विकट हनुमान के पास पिछला घाट पर सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। यहां महाराष्ट्र के अमरावती निवासी राहुल देशपांडे अपने साथियों के साथ ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आए थे। उनके साथी अखिलेश हिंगाड़े ने बताया कि दर्शन के बाद सभी लोग विकेट हनुमान मंदिर के नीचे घाट पर स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान राहुल घाट के उस हिस्से की ओर चले गए जहां पानी अधिक गहरा था। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें सावधान भी किया, लेकिन अचानक पैर फिसलने से वे संतुलन खो बैठे और गहरे पानी में डूबने लगे।