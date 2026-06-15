बारिश में वाहनों के लिए मुसीबत बनेंगे खंडवा जिले के जर्जर और अधूरे निर्माण वाले रोड

खंडवा विस को दो विधानसभाओं को जोडऩे वाले पंधाना-खंडवा और मूंदी-खंडवा मार्ग की हालत किसी से छुपी नहीं है। पंधाना मार्ग का काम तो चल रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। यहां ठेकेदार ने रोड पर गिट्टी डालकर ऊपर से मुरूम बिछा दी है। जिसके कारण इस रोड से निकलने पर धूल के गुबार उठ रहे है। बारिश में ये रोड और भी परेशानी वाला बन जाएगा। मुरूम के ऊपर डली मिट्टी के कारण वाहनों के फिसलने की संभावना बनी रहेगी, जिससे दुर्घटनाओं का भी अंदेशा रहेगा।