युवा मोर्चा की राजनीति चमकाने खंडवा के युवा नेताओं ने सड़कों को कर दिया छलनी-छलनी

शहर में वैसे ही सड़कों की स्थिति खराब है। बारिश पूर्व बांबे बाजार में सड़क पर पैचवर्क किया गया। यहां सब्बल गाडकऱ गड्ढा कर उसमें पाइप खड़े किए गए। ये हाल सिर्फ बांबे बाजार सड़क का ही नहीं, बल्कि श्याम टेलर के आवागमन वाले पूरे रास्तों का रहा। उल्लेखनीय है कि डामर की सडक़ों में पानी भरने से उनमें क्षरण शुरू हो जाता है। मोटी कील बराबर गड्ढा धीरे-धीरे बढकऱ बड़े गड्ढे में तब्दील हो जाता है। स्वागत करने वालों को इस बात से कोई लेना-देना ही नहीं था, उनका मकसद पोस्टर, बैनर पर अपना चेहरा चमकाना था।