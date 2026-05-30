खंडवा विधायक/महापौर… भाजपा संगठन तक पहुंची दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच की खींचतान

भाजपा की दो महिला जनप्रतिनिधियों विधायक वर्सेस महापौर के बीच चल रही आपसी खींचतान की धमक अब संगठन के कानों तक पहुंच गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के 12 साल विश्वास के विकाश के जनकल्याण के विषय को लेकर खंडवा आए निमाड़ संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा से साफ कहा कि पार्टी में व्यक्तिगत लड़ाई स्वीकार नहीं। इस मामले की जानकारी प्रदेश संगठन को भी दी जाएगी।

शुक्रवार को निमाड़ संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री के 12 साल विश्वास के विकाश के जनकल्याण के विषय को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा एक परिवार है और परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। उन्होंने विधायक कंचन तनवे द्वारा बैठक लिए जाने को भी सही ठहराया और कहा कि उन्हें विकास कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने महापौर अमृता अमर यादव का भी पक्ष लेते हुए कहा कि वें अपने काम के आधार पर जनता और संगठन के प्रति जिम्मेदार है। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री चारूलता मंगल यादव को बैठक में सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने को लेकर कहा कि ये सांसद का विशेष अधिकार है। किसी भी बैठक के किलए वे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।