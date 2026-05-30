जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी, मृत्युदर में 17 प्रतिशत गिरावट

वर्ष 2025 के शुरुआती चार माह में जिले में कुल 295 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 337 लोग घायल हुए और 95 लोगों की मौत हुई थी। वहीं वर्ष 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल में दुर्घटनाओं की संख्या 292 रही, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 401 हो गई। इसके बावजूद मृतकों का आंकड़ा घटकर 78 पर पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि समय पर उपचार, सड़क सुधार और ब्लैक स्पॉट पर किए गए छोटे-छोटे बदलावों का इसका बड़ा कारण माना जा रहा है।