भाजपा में गुटबाजी… अपने ही घोषित, स्वीकृत कामों को खंडवा विधायक ने पत्र देकर करवाया निरस्त

यह काम हुए है स्वीकृत

-8 लाख की जालगत से किशोर कुमार गांगुली सामुदायिक शेड दीनदयाल तिराहा के पास।

-10 लाख की लागत से सर्वोदय कॉलोनी में बगीचा बाउंड्रीवॉल सौंदर्यीकरण।

-12 लाख की लागत से साई रामनगर कॉलोनी वार्ड में सीसी रोड का निर्माण।

-15 लाख से जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में फॉर्मेशन लेवलिंग एवं ड्रेनेज सिस्टव व पिच निर्माण।

-16 लाख की लागत से जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में प्रथम तल पर ड्रेसिंग रूम का निर्माण।

-44 लाख की लागत से इंदौर नाका प्रवेश द्वार का निर्माण।