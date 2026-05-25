पत्रिका : रामेश्वर कुंड में सामूहिक श्रमदान,साफ हुआ जलस्रोत

रेडक्रॉस के पर्यावरण प्रमुख धर्मेन्द्र जौहरी, अनिल बाहेती, नरेंद्र काटोरे, सनथ श्रीमाली, रविन्द्र मावकर,एचआर पांडे, ओमप्रकाश चौरे, आशीष अग्रवाल, भानु भाई पटेल, योगेश कोटवाले, यादव स्पोर्ट से कोच नेहा यादव, अभिषेक खोसला, मीनाक्षी रंधावे, सोनाक्षी रंधावे, विजय लक्ष्मी कूड़ेश, सारांश भार्वे, वीरवंश भालेराव, ओमप्रकाश चौरे, नारायण फरकले, धनपाल सोलंकी, आशीष पटेल, मयंक राठोर, राहुल राठवे, विद्यार्थी राधा मोहे, अनिता यादव, पंकज बोरासी सोनाली जायसवाल देवेन्द्र सोयाम समेत नगर निगम से उपयंत्री संजय शुक्ला, जोन प्रभारी भुवन श्रीमाली, कुमारी दीप माला कटारे, उमा हिरवे, दीपिका श्रीवास, रवि शर्मा, जॉन लिपिक मोहनलाल आदि रहे।