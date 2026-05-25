MP में बनने जा रहा नया अभयारण्य, हर साल 1700 करोड़ से विकास की रफ्तार दौड़ेगा खंडवा

Omkareshwar Sanctuary: एमपी के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर अभयारण्य बनने से सालाना करीब 1700 करोड़ की नई अर्थव्यवस्था खड़ी होने का अनुमान है। इससे न केवल क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले समय में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में ओंकारेश्वर अभयारण्य की अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है। ओंकारेश्वर अभयारण्य को सिंहस्थ 2028 से पहले तैयार करने की योजना है। वन विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।