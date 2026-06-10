पीएम मोदी के 12 वर्ष… केंद्र सरकार से खंडवा जिले को मिली है दो नेशनल हाईवे की सौगात, नया रेलवे स्टेशन

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिन के कार्यकाल का रिकार्ड तोड़ते हुए 4399 दिन का कार्यकाल भी आज पूरा करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने देश सहित खंडवा को भी कई सौगातें दी है। मोदी के कार्यकाल में खंडवा जिले को दो नए नेशनल हाईव और खंडवा रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट की सौगात मिली है। साथ ही पासपोर्ट ऑफिस भी खंडवा में ही आरंभ किया गया।