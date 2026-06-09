शैक्षणिक सत्र : 2026 : स्कूलों के खुले ताले, टेबल-कुर्सी, रजिस्टर पर जमी धूल की परत हटाई

स्कूल शिक्षा विभाग में सोमवार को जिलेभर में पहली से 12 वीं तक स्कूलों के ताले खुल गए। पहले दिन शिक्षकों ने स्कूल परिसर में साफ-सफाई कराने के साथ ही टेबल की धूल को हटाया। प्रधान पाठकों और शिक्षकों ने शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही अपार आइडी आदि पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान हायर सेकंडरी स्कूलों में लैब से लेकर स्कूल में सफाई की गई।