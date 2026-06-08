प्री-मानसून… खंडवा जिले के ओंकारेश्वर मोरटक्का में आंधी का कहर, 80 किमी की रफ्तार से चली हवा

जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि प्री-मानसून में दबाव परिवर्तन वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं का जोर रहता है। मानसून अभी आंध्र और महाराष्ट्र की बार्डर पर ही अटका हुआ है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्री-मानसून गतिविधियां चल रही है। आगामी 10 तक ऐसा ही मौसम रहेगा। आंधी के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। रविवार को तापमान में भी बढ़ोत्तरी हुई। दिन का तापमान 41.1 डिग्री और रात का 25.0 डिग्री रहा। उमस के कारण लोग बेहाल होते रहे।