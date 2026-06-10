जनसुनवाई… खंडवा में पीओपी की प्रतिमा प्रतिबंध से हजारों मूर्तिकारों की आजीविका पर खतरा, लगाई प्रशासन से गुहार

जनसुनवाई में आए वार्ड 9 नंदविहार कॉलोनी के निवासियों ने जल संकट को लेकर गुहार लगाई। रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी में 190 परिवार है, जो 10 वर्षों से निवासरत है। कॉलोनी में एक ही बोर है, जो गर्मियों में दम तोड़ देता है। जिससे लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। निगम द्वारा नर्मदा जल योजना अमृत 2.0 की पाइप लाइन भी नहीं डाली गई है। नंद विहार कॉलोनी में सीवरेज लाइन का काम भी शुरू नहीं किया गया। इसके साथ ही कॉलोनीवासियों ने कॉलोनी के दो मार्गों पर वहीं के कुछ रहवासियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत भी की।