हनुवंतिया टॉपू जल महोत्सव : सवा करोड़ रुपए का फर्जीवाडा़, टेंट सिटी बनाने वाली कंपनी फरार

रेस्टोरेंट वेंडर सुधीर तिवारी के अनुसार इजी माय ट्रिप और स्काय क्लीन सॉल्यूशन के नाम पर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की है। आरोप है कि आयोजन के दौरान लगातार आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद संबंधित लोग संपर्क से बाहर हो गए। सिक्योरिटी वेंडर राहुल सिंह के मुताबिक पर्यटन विभाग द्वारा इजी माय ट्रिप को टेंडर दिया गया था और विभाग की ओर से भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एजेंसी ने काम दूसरी कंपनी को सौंप दिया।