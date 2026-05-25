नौतपा आज से… एक दिन पहले ही बादलों की आहट, तापमान में भी आई कमी

रविवार को बुरहानपुर और खरगोन जिले में हवा-आंधी के साथ तेज बारिश हुई है। खंडवा में भी सुबह से तेज हवाओं ने जोर पकड़ा। हालांकि दिन में तेज गर्मी रही, दोपहर 3 बजे बाद कुछ देर बादल भी छाए रहे। जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि प्री-मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। खरगोन, बुरहानपुर, इंदौर व आसपास के जिलों में बारिश हुई है। खंडवा में अभी दो दिन सीधे बारिश की संभावना कम है, लेकिन लोकल सिस्टम सक्रिय होता है तो बारिश हो सकती है। आगामी 27-28 मई को सीधे बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। दो दिन बादल भी रहेंगे और हवा भी चलेंगी।