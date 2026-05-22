मुख्यमंत्री मेधावी योजना : छात्रों के खाते में आएगी प्रोत्साहन राशि, स्कूल टॉपर को मिलेगी स्कूटी

द्वितीय बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 12 वीं के छात्र मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना से वंचित हो सकते हैं। बताया गया कि पोर्टल पर कागजी प्रक्रिया दो दिन के भीतर पूरी हो जाएगी। जबकि द्वितीय बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के मूल्यांकन का कार्य 28 मई से शुरू होगा। रिजल्ट जून में आएगा। ऐसे में द्वितीय बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों को मेधावी में शामिल किया जाएगा या नहीं इसको लेकर शिक्षक असमंजस में है।