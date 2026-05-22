समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथि बढ़ी, स्लॉट बुकिंग बंद होने से किसान परेशान

गेहूं खरीदी के बाद किसानों को भुगतान मिलने में भी देरी हो रही है। जिले में खरीदे गए गेहूं के बदले अब तक 300.06 करोड़ का भुगतान हो गया है लेकिन करीब 386.71 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया है। इससे किसानों की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ उपज बेचने में परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर भुगतान अटकने से खेती और घरेलू खर्च प्रभावित हो रहे हैं।