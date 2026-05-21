भंडारिया रोड पर नजूल की तीन करोड़ की भूमि पर कब्जा, 7720 वर्ग फीट पर अघोषित अतिक्रमण

शहरी क्षेत्र में शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण का खेल लंबे समय से चल रहा है। आला अफसरों की साठगांठ से नजूल की भूमियों पर पक्के निर्माण कर लिए गए हैं। राजस्व अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में इंदिरा चौक से मोहन माध्यमिक स्कूल के बीच भी नजूल की भूमियों पर जगह-जगह अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अकेले इंदिरा चौक निकट अगल-अलग जगहों पर करीब 10 हजार वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। कामर्शियल क्षेत्र में इसकी कीमत तीन करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।