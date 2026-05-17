धार्मिक, प्राचीन धरोहरों का होगा जीर्णोद्धार, विकसित करने 6.55 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया पूरी

रामेश्वर कुंड परिसर में निरीक्षण कर अतिक्रमण को देखा। इस दौरान अधिकारियों ने सीता कुंड के पास चार से अधिक और मंदिर की छोर में पट्टे की भूमि पर अधिक एरिया में किए गए निर्माण को देखा। सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्णय लिया है। यहां कुल मिलाकर 15 से अधिक अतिक्रमण हैं।