डीजल-पेट्रोल : पहले दिन ग्राहकों की जेब पर 20 लाख का बोझ, पंपों पर स्टॉक घटा

खंडवा में डीजल की खपत प्रतिदिन औसत 3 लाख 25 हजार लीटर है। और पेट्रोल की औसत खपत 2 लाख 25 हजार लीटर तक है। पेट्रोल टंकियों पर पहले दिन ग्राहकों पर जेब पर करीब 20 लाख रुपए का बोझ बढ़ा है। जिले में 116 पेट्रोल पंप सक्रिय है। कइयों पर स्टाक कम हो गया। इससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ अधिक बढ़ेगा। इस अवसर बाजार पर भी पड़ेगा। कई व्यापारियों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के भाव बढ़ जाएंगे। इससे सामग्री की कीमतों में भी असर पड़ेगा।