मंत्री शाह के क्षेत्र में भ्रष्टाचार…नदी में पुल का ढांचा बना खाते से निकाले 40 लाख, शासन को भेजा पूर्णता प्रमाण पत्र

जनजातीय कार्य विभाग के परियोजना प्रशासक कार्यालय में लाखों रुपए के निर्माण में फर्जीवाडा़ सामने आया है। परियोजना क्षेत्र में करीब 40 लाख रुपए लागत के पुल का निर्माण किए बिना ही राशि आहरित कर लिया है। मौके पर नदी में पुल का निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ नींव का ढांचा तैयार कर 16 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि परियोजना प्रशासक कार्यालय के अधिकारियों ने पुल निर्माण पर राशि खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेज दिया है। इसका खुलासा सीएम हेल्पलाइन में एल-4 पर पहुंची शिकायत में हुआ है।