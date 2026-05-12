एमपी में 15 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे मंत्री, बोले- ‘पेट्रोल-डीजल की बचत करो’

मंगलवार को प्रदेश के पर्यटन और खंडवा के प्रभारी मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी खंडवा में अधिकारियों की बैठक करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री धर्मेन्द्र सिंह के काफिले में 15 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं। जब इस बारे में मंत्री धर्मेन्द्र सिंह ने मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने काफिले में गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि काफिले में वाहनों की संख्या अधिक थी जिसे कम करने को लेकर कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने आगे कहा कि जिले में शासकीय अमले में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने को लेकर बैठक में आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि पेट्रोल-डीजल की बचत करें।