ओंकारेश्वर वीआइपी दर्शन… सावधान रहे, हो रही वीआइपी बेंड की कालाबाजारी, ट्रस्ट कर्मचारी रीप्रिंट कर बेच रहे तीर्थयात्रियों को

सूरत के दर्शनार्थियों की आइडी नोयडा के लोगों को बेची

पहली घटना रविवार को ही हुई है। सूरत के पंकज, भावीन, योगेश, जय द्वारा शीघ्र दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई थी। झूला पुल काउंटर पर ट्रस्ट के कर्मचारी शुभम दुबे और चमनसिंह चौहान द्वारा सुबह 9.59 बजे एक ही समय में ऑनलाइन टिकट आइडी नंबर 525697 के बेड रीप्रिंट कर अवैध रूप से अन्य लोगों को बेचा गया। दर्शन के समय एक ही नंबर की दो आइडी मिलने पर मंदिर में मौजूद कर्मचारियों ने पकड़ा। जिस पर बेंड खरीदने वाले नोयडा के सूरज चौधरी द्वारा प्रोटोकॉल दर्शन अधिकारी डिप्टी कलेक्टर मुकेश काशिव से की। सूरज चौधरी की शिनाख्त पर मंदिर प्रशासन ने दोनों कर्मचारियों को पकड़ा।