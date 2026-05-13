फर्श पर अन्नदाता… प्रभारी मंत्री का एक घंटे किया इंतजार, मंत्री लोधी बोले…क्षेत्रीय विधायक से शिकायत करो

ताममान 42 डिग्री सेल्सियस के बीच भीषण गर्मी में अन्नदाता प्रभारी मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी से मिलने जिपं कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मंत्री मीटिंग में व्यस्त रहे। अन्नदाता प्रभारी मंत्री के इंतजार में सभागार के सामने गैलरी में फर्श पर बैठे गए। लू के थपेड़े में परेशान अन्नदाता को न्याय की उम्मीद जगी। लेकिन, मंत्री मीटिंग हाल से निकलते ही किसानों से पूछा तुम्हारा विधायक कौन है। शिकायत अपने क्षेत्रीय विधायक से करो। यह कहते हुए आवेदन को मार्क कर आगे गढ़ गए।