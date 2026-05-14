खंडवा में किशोर कुमार के बंगले में सेंध, कब्जे की सूचना से मुंबई तक खलबली

सुबह सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह और निगम उपायुक्त एसआर सिटोले दल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में ' बाबा अंडा वाले ' की दुकान के भीतरी छोर से बंगले की दीवार में सेंध मिली। अधिकारियों ने प्रस्तावित निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए कहा है है कि बगैर अनुमति एक इंच भी निर्माण नहीं किया जाए। पूछताछ में सामने आया कि बंगले के आस-पास के कई दुकानदारों ने भीतरी खाली भूमि पर निर्माण कर लिया है। कुछ व्यापारियों ने तो कब्जा कर दीवार खड़ी कर लिया है। हालांकि, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सीमांकन के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।