ये कैसी प्राथमिकता वाला रोड… न स्टेट के बजट में किया शामिल, न केबिनेट में लिया निर्णय

सरकार ने भुला दिया खंडवा-मूंदी मार्ग

वर्षों से जर्जर हो चुके खंडवा-मूंदी रोड पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पिछले चार साल से तो इस रोड पर सफर करने वालों सहित आमजन एक ही जुमला सुनते आ रहे है कि रोड हमारी प्राथमिकता में है और जल्द ही बनेगा। ये प्राथमिकता कब पूरी होगी यह भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। फरवरी में राज्य सरकार के बजट में खंडवा जिले में सडक़ों के लिए करीब 250 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन इसमें खंडवा-मूंदी रोड शामिल नहीं था। अब केबिनेट की बैठक में हुए अहम निर्णयों में भी खंडवा-मूंदी रोड को भुला दिया गया।