ड्रॉप आउट : स्कूल चले हम…16 हजार बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई, 7 हजार ने लिया टीसी

जिले में 16,352 बच्चों ने अध्ययन के दौरान स्कूल आना छोड़ दिया है। इन ड्रापआउट बच्चों का सत्यापन किया जा रहा है। जिसमें पलायन और स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। सत्यापन के दौरान कई ऐसे बच्चे भी मिल हैं जिनके घरों की स्थित ठीक नहीं है। माता पिता मजदूरी करने निकल जाते हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे घरों में छोटे बच्चों की देखरेख करते हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें फिर से स्कूलों में प्रवेश दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वे बच्चे जिन्होंने पलायन या अन्य विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ा है, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।