दिशा बैठक… खंडवा जिले में एक जिला एक उत्पाद में प्याज, फिर भी नहीं मिल रहा प्रोत्साहन

गुरुवार को दिशा की दूसरी बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा में फिसड्डी पाने पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल नाराज भी हुए। उन्होंने कलेक्टर ऋषव गुप्ता से डीओ लेटर बनाने और जिले में प्याज उत्पाद का लक्ष्य और प्याज भंडारण गोदाम बढ़ाने के लिए उद्यानिकी को निर्देशित करने को कहा। उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं का व्यापक प्रचार कर अधिक किसानों को लाभान्वित करने को कहा। पाटिल ने किसानों को विभाग के पोर्टल व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराने पर जोर दिया।