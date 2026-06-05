राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू 18-19 को आएंगी खंडवा, करेंगी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन, 19 को सिकलसेल के कार्यक्रम में होंगी शामिल

डुल्हार में पीडब्ल्यूडी ने सडक़ के लिए खुदाई के दौरान पेयजल लाइन तोड़ दी है, जिसका सुधार अब तक नहीं हुआ है। सांसद ने दिशा की बैठक में ये सवाल उठाया था। सांसद ने पीएचई को पेयजल योजनाओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने तथा सडक़ खुदाई पर तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अर्थदंड लगाने को कहा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि सभी ठेकेदारों की दो-दो योजनाओं का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कराया गया है। सांसद कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि नागरिक इनका लाभ उठा सकें।