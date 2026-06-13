जन कल्याण शिविर : पहले दिन 3 हजार लाभार्थी पहुंचे, 2600 को मिला लाभ

नगर निगम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि कहा कि शासन की विभिन्न योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। ऐसे शिविर नागरिकों को योजनाओं से सीधे जोडऩे का माध्यम हैं। उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देशभर में व्यापक स्तर पर लाभ पहुंचाया गया है। इसी तरह क्षेत्रीय विधायकों ने भी उपलब्धियां गिनाई है। कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, सोमनाथ काले, राजेश यादव, दिनेश पालीवाल, भरत पटेल सहित अन्य पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।