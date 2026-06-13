13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

जन कल्याण शिविर : पहले दिन 3 हजार लाभार्थी पहुंचे, 2600 को मिला लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत में अब तक के सबसे अधिक कार्यकाल की उपलब्धता में केंद्रीय व राज्य सरकार ने नगर निगम, जनपद पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित कर वंचित पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरण कर रही है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jun 13, 2026

public welfare camp

जन कल्याण शिविर : पहले दिन 3 हजार लाभार्थी पहुंचे, 2600 को मिला लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत में अब तक के सबसे अधिक कार्यकाल की उपलब्धता में केंद्रीय व राज्य सरकार ने नगर निगम, जनपद पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित कर वंचित पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरण कर रही है।

आयुष्मान, अटल पेंशन योजनाओं का लाभ

नगर निगम और जनपद मुख्यालयों पर शुक्रवार को तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर का शुभारंभ हुआ। पहले दिन तीन हजार आवेदन पहुंचे। इस दौरान आयुष्मान, अटल पेंशन समेत विभिन्न योजनाओं के 2600 लाभार्थियों को लाभ वितरण किया गया। पात्र लाभार्थियों के आवेदन लिए गए। नगर निगम परिसर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने शिविर का शुभारंभ किया। जनपद स्तर पर भी क्षेत्रीय विधायकों समेत जनप्रतिनिधियों ने किया है।

सांसद, विधायकों ने गिनाई उपलब्धियां

नगर निगम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि कहा कि शासन की विभिन्न योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। ऐसे शिविर नागरिकों को योजनाओं से सीधे जोडऩे का माध्यम हैं। उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देशभर में व्यापक स्तर पर लाभ पहुंचाया गया है। इसी तरह क्षेत्रीय विधायकों ने भी उपलब्धियां गिनाई है। कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, सोमनाथ काले, राजेश यादव, दिनेश पालीवाल, भरत पटेल सहित अन्य पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

गिनाई ये उपलब्धियां

58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए।

आयुष्मान के 43.5 करोड़ कार्ड जारी ।

उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ कनेक्शन बांटे।

अटल पेंशन में 8.66 करोड़ सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा।

पीएम सूर्य घर योजना में लाखों परिवार लाभ लिए।

प्रतिनिधियों ने स्टाल का किया अवलोकन

जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों द्वारा निगम परिसर में लगाए गए विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस दौरान योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया एवं उपलब्ध सेवाओं का निरीक्षण किया गया।

सांसद ने शुगर वीपी की कराई जांच

परिसर में स्वास्थ्य शिविर में रक्तचाप एवं शुगर जांच भी कराई गई। शिविर में सांसद ने भी शुगर व बीपी की जांच कराई। चिकित्सकों के अनुसार सांसद की बीपी नार्मल रही। इस दौरान 100 से अधिक लोगों की जांच की गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jun 2026 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / जन कल्याण शिविर : पहले दिन 3 हजार लाभार्थी पहुंचे, 2600 को मिला लाभ

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP : PM आदर्श ग्रामों में विकास की तस्वीरें धुंधली, सड़क पर शुरू होती है रोजमर्रा की जिंदगी

Pradhan Mantri Adarsh ​​Gram
खंडवा

उप संचालक ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, बंद आइसीयू, स्टाफ की कमी आई सामने

गैर संचारी रोग (एनसीडी) विभाग
खंडवा

दिशा बैठक… खंडवा जिले में एक जिला एक उत्पाद में प्याज, फिर भी नहीं मिल रहा प्रोत्साहन

DISHA meeting
खंडवा

खंडवा में विधवा किसान के हक में आवाज उठाना पड़ा भारी, 9 पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज

mp transco
खंडवा

कॉलेज में इ-प्रवेश : यूजी-पीजी की सीटें 6401 खाली, दूसरे राउंड में 1460 सीटों का आवंटित

e-admission
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.