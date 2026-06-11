कॉलेज में इ-प्रवेश : यूजी-पीजी की सीटें 6401 खाली, दूसरे राउंड में 1460 सीटों का आवंटित

एसएन कॉलेज में यूजी की 1970 सीटों में से अब तक 526 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। 1444 सीटें खाली हैं। इसमें दूसरे चरण में 518 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू है। इसमें बीए की 560 सीटों में 251 सीटें भर गई हैं। 309 खाली सीटों में से 153 प्रवेश के लिए आवंटन जारी किया गया है। इसी तरह बीकॉम में 830 सीटों में से 153 पर प्रवेश हो चुका है। 677 में से 198 सीटों आवंटित की गई है। बीएससी में 580 में से 122 सीटें भर गई हैं। शेष 458 सीटों में से दूसरे चरण में 167 का आवंटन किया गया है।