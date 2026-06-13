उप संचालक ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, बंद आइसीयू, स्टाफ की कमी आई सामने

निरीक्षण के दौरान डॉ. सेंगर बी ब्लॉक में संचालित आइसीयू पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने सर्जिकल और गायनी आइसीयू बंद होने के कारणों की जानकारी ली। इस पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. रणजीत बड़ोले और सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण दोनों इकाइयों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों ने स्टाफ उपलब्ध होते ही सेवाएं शुरू करने की बात कही।