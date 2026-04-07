एमपी में मरीजों से ‘खेल’, ज्यादा पैसे लेने गलत श्रेणी में भर्ती कर रहे अस्पताल

Ayushman Scheme in MP- एमपी में मध्यप्रदेश आयुष्मान योजना में मरीजों से 'खेल' किया जा रहा है। ज्यादा पैसे लेने के लिए कई अस्पताल अनेक गड़बडिय़ां कर रहे हैं। यहां तक कि मरीजों को गलत श्रेणी में तक भर्ती कर रहे हैं। आयुष्मान योजना करीब साढ़े चार करोड़ लोगों की स्वास्थ्य रक्षा का सहारा है, लेकिन इसके तहत कई छोटे अस्पतालों को एंट्री लेवल एनएबीएच (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) सर्टिफिकेट के आधार पर संबद्धता देकर मरीजों को लूटने की खुली छूट दी गई। हालांकि अब सख्ती दिखाई जा रही है। नियमानुसार इन्हें आयुष्मान योजना से संबद्धता के बाद एक साल में फाइनल सर्टिफिकेट लेना चाहिए, लेकिन नियमों का लाभ लेकर वे तीन साल तक एक्सटेंशन ले लेते हैं और आयुष्मान के तहत इलाज करते रहते हैं। हाल ही में अधिकारियों के निरीक्षण में ऐसे ही कई अस्पतालों में ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में मरीजों को गलत श्रेणी में भर्ती करने, गंभीर बताकर आइसीयू में रखने, गलत पैकेज एवं क्लेम करने जैसी गड़बडिय़ां सामने आई हैं। इसके बाद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कई अस्पतालों की योजना से संबद्धता निलंबित की।