एक साल में मिले काला मोतियाबिंद के 200 मरीज; अब 14 मार्च तक जिला अस्पताल में होगी निशुल्क स्क्रीनिंग

आंखों की गंभीर और लाइलाज मानी जाने वाली बीमारी ग्लूकोमा, जिसे आम भाषा में काला मोतियाबिंद कहा जाता है, छतरपुर जिले में तेजी से पांव पसार रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में अकेले जिला अस्पताल में ही ग्लूकोमा के लगभग 200 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 14 मार्च तक पूरे जिले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें मरीजों की निशुल्क स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी।