जब सिस्टम हार गया तब इंसानियत जीती: मालती के लिए विशाखापट्टनम से ग्वालियर तक बना ग्रीन कॉरिडोर

जब मालती को गंभीर हालत में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, तब वहां के विशेषज्ञों ने उन्नत लैब में जांच की। रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया मालती का ब्लड ग्रुप सामान्य ओ पॉजिटिव नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे दुर्लभ बॉम्बे पॉजिटिव था। यह ब्लड ग्रुप इतना दुर्लभ है कि 10 लाख लोगों में से केवल 4 लोगों में पाया जाता है। चूंकि इसमें एच एंटीजन नहीं होता, इसलिए साधारण जांच में यह हमेशा ओ पॉजिटिव ही दिखाई देता है। जिला अस्पताल में एडवांस मशीनें न होने के कारण यह बड़ी चूक हुई, जिसने मालती की रगों में दौड़ते खून को ही उसके लिए जहर बना दिया था।