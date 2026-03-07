रकबा बढ़कर 3.80 लाख हेक्टेयर हुआ, पर पंजीयन 26 हजार से घटकर सिर्फ 15 हजार; प्रशासन की सुस्ती या किसानों की बेरुखी?

राजस्व विभाग के ताजा गिरदावरी आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष छतरपुर जिले में कुल 3.80 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की गई है। पिछले साल यह आंकड़ा 3.26 लाख हेक्टेयर था। यानी रकबे में लगभग 54 हजार हेक्टेयर की भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके विपरीत, पंजीयन का गणित पूरी तरह उल्टा बैठ रहा है। पिछले साल जहां 26 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन कराया था, वहीं इस साल 7 मार्च से महज दो दिन पहले तक यह आंकड़ा 15 हजार पर ही सिमट कर रह गया है। 11 हजार किसानों की यह कमी जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है।