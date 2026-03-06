केन की कोख छलनी- छतरपुर-पन्ना सीमा पर नदी के बीचों-बीच उतरीं मशीनें, जलीय संरचना को रौंदकर निकाला जा रहा रेत का अवैध खजाना

यह अवैध कारोबार छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर होने के कारण माफियाओं को सीमा विवाद का बड़ा फायदा मिलता है। जब एक जिले का प्रशासन कार्रवाई की तैयारी करता है, तो माफिया मशीनें दूसरे जिले की सीमा में सरका देते हैं। बीरा और हथौंहा के ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध परिवहन के कारण भारी वाहन दिन-रात गांवों की सडक़ों को खराब कर रहे हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाया जाता है। वहीं, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वे जांच कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हकीकत में हफ्तों से मशीनों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है।