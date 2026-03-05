लाठी-डंडे लेकर दलित परिवार के घर में घुसे दबंग, महिला-बेटे को किया लहूलुहान, Video वायरल

Dalit family attacked by bullies in chhatarpur (Patrika.com)
Dalit family attacked: छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झमटुली में आधी रात को सामंतशाही और दबंगई का एक खौफनाक मंजर सामने आया है। यहां आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने एक दलित परिवार के घर पर धावा बोलकर न केवल कानून की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। (MP News)
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमला उस समय हुआ जब परिवार अपने घर में सो रहा था। तभी करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग लाठी-डंडों और हथियारों से लैस होकर पीड़ित विषला के घर में घुस आए। दबंगों ने घर के भीतर तांडव मचाते हुए विषला पत्नी दस्सू और उसके बेटे अरविंद्र पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मां-बेटे दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। चीख-पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मदद को दौड़ते, हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़ित परिवार ने बमीठा थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर गंभीरता दिखाते हुए बमीठा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है और दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। (MP News)
