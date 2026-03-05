5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

लाठी-डंडे लेकर दलित परिवार के घर में घुसे दबंग, महिला-बेटे को किया लहूलुहान, Video वायरल

MP News: दबंगों ने उत्पात मचाया, एक दलित परिवार के घर में घुसकर उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। महिला और उसके बेटे को पीटा गया और लहूलुहान कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Akash Dewani

Mar 05, 2026

Dalit family attacked by bullies midnight leaving the woman and son bleeding chhatarpur mp news

Dalit family attacked by bullies in chhatarpur (Patrika.com)

Dalit family attacked: छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झमटुली में आधी रात को सामंतशाही और दबंगई का एक खौफनाक मंजर सामने आया है। यहां आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने एक दलित परिवार के घर पर धावा बोलकर न केवल कानून की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। (MP News)

आधी रात को दी दस्तक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमला उस समय हुआ जब परिवार अपने घर में सो रहा था। तभी करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग लाठी-डंडों और हथियारों से लैस होकर पीड़ित विषला के घर में घुस आए। दबंगों ने घर के भीतर तांडव मचाते हुए विषला पत्नी दस्सू और उसके बेटे अरविंद्र पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मां-बेटे दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। चीख-पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मदद को दौड़ते, हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने बमीठा थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर गंभीरता दिखाते हुए बमीठा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है और दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

‘6 बजे के बाद रखते है मीटिंग, काटते है वेतन’ IAS के विरोध में पंचायत अफसरों ने खोला मोर्चा
बालाघाट
officers launch a protest against the balaghat District Panchayat CEO MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / लाठी-डंडे लेकर दलित परिवार के घर में घुसे दबंग, महिला-बेटे को किया लहूलुहान, Video वायरल

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

होली पर पति का मोबाइल साइलेंट था, गुस्से में पत्नी ने खा लीं विटामिन की 25 गोलियां

Chhatarpur News
छतरपुर

7.5 करोड़ से 5 किमी मार्ग का चौड़ीकरण; ट्रांसपोर्ट नगर से पन्ना नाका तक 8 मीटर बढ़ेगी चौड़ाई

jawahar marg
छतरपुर

जियो टैगिंग में मेड़ से नहीं, अब खेत के बीच से लेनी होगी फोटो, 50 मीटर दूरी की छूट खत्म

girdarari
छतरपुर

बदलते मौसम में पेट रोग की समस्या अधिक, एक माह में 2412 मरीज हुए दर्ज, मुंह की समस्या भी देखी गई

opd
छतरपुर

बाथरूम में सीसीटीवी लगवाने वाले शिक्षक पर मेहरबान शिक्षा विभाग, बनाया प्राचार्य

CHHATARPUR
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.