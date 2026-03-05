लाठी-डंडे लेकर दलित परिवार के घर में घुसे दबंग, महिला-बेटे को किया लहूलुहान, Video वायरल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमला उस समय हुआ जब परिवार अपने घर में सो रहा था। तभी करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग लाठी-डंडों और हथियारों से लैस होकर पीड़ित विषला के घर में घुस आए। दबंगों ने घर के भीतर तांडव मचाते हुए विषला पत्नी दस्सू और उसके बेटे अरविंद्र पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मां-बेटे दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। चीख-पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मदद को दौड़ते, हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।