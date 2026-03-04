होली पर पति का मोबाइल साइलेंट था, गुस्से में पत्नी ने खा लीं विटामिन की 25 गोलियां

पति ने फोन नहीं उठाया तो पत्नी ने खा लीं विटामिन की 25 गोलियां, अस्पताल में भर्ती। फोटो-पत्रिका
Chhatarpur News: छतरपुर जिला मुख्यालय के शांति नगर कॉलोनी में होली के त्योहार की खुशियों के बीच एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। 30 वर्षीय महिला पति के फोन नहीं उठाने से इतनी नाराज हो गई कि उसने एक साथ विटामिन की 25 गोलियां खा लीं। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शांति नगर निवासी रेखा चौहान होलिका दहन के पूर्व पूजन सामग्री और बाजार से अन्य जरूरी सामान मंगाने के लिए अपने पति अश्वनी चौहान को लगातार फोन लगा रही थीं। काम में व्यस्तता और साइलेंट मोड में मोबाइल होने से वे फोन रिसीव नहीं कर पाए। बार-बार संपर्क न हो पाने से नाराज होकर रेखा ने घर में रखा विटामिन की गोलियों का पूरा पत्ता, जिसमें करीब 25 गोलियां थीं, वो खा लीं। बताया जा रहा है कि घर में कोई जहरीला पदार्थ न मिलने पर उन्होंने गुस्से में यह कदम उठाया।
जब पति अश्वनी घर पहुंचे, तो पत्नी की हालत बिगड़ी हुई थी। आनन-फानन में परिजनों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें फीमेल मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया। इस घटना के कारण परिवार में होली की खुशियां फीकी पड़ गईं और परिजनों को त्योहार अस्पताल की चौखट पर मनाना पड़ा।
इलाज कर रहे चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत अब स्थिर है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि विटामिन की अत्यधिक मात्रा भी शरीर के अंगों के लिए हानिकारक हो सकती है। लोगों को चाहिए कि वे किसी भी परिस्थिति व आवेश में ऐसा घातक कदम न उठाएं। आपसी संवाद ही हर समस्या का समाधान है।
