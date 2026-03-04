4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

होली पर पति का मोबाइल साइलेंट था, गुस्से में पत्नी ने खा लीं विटामिन की 25 गोलियां

Chhatarpur News: फोन साइलेंट करना पड़ा भारी: होली से पहले पत्नी ने उठाया खतरनाक कदम, पत्नी ने खा लीं 25 गोलियां, अस्पताल में भर्ती...।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Manish Geete

Mar 04, 2026

Chhatarpur News

पति ने फोन नहीं उठाया तो पत्नी ने खा लीं विटामिन की 25 गोलियां, अस्पताल में भर्ती। फोटो-पत्रिका

Chhatarpur News: छतरपुर जिला मुख्यालय के शांति नगर कॉलोनी में होली के त्योहार की खुशियों के बीच एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। 30 वर्षीय महिला पति के फोन नहीं उठाने से इतनी नाराज हो गई कि उसने एक साथ विटामिन की 25 गोलियां खा लीं। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह है पूरा मामला

शांति नगर निवासी रेखा चौहान होलिका दहन के पूर्व पूजन सामग्री और बाजार से अन्य जरूरी सामान मंगाने के लिए अपने पति अश्वनी चौहान को लगातार फोन लगा रही थीं। काम में व्यस्तता और साइलेंट मोड में मोबाइल होने से वे फोन रिसीव नहीं कर पाए। बार-बार संपर्क न हो पाने से नाराज होकर रेखा ने घर में रखा विटामिन की गोलियों का पूरा पत्ता, जिसमें करीब 25 गोलियां थीं, वो खा लीं। बताया जा रहा है कि घर में कोई जहरीला पदार्थ न मिलने पर उन्होंने गुस्से में यह कदम उठाया।

अस्पताल में मनी होली

जब पति अश्वनी घर पहुंचे, तो पत्नी की हालत बिगड़ी हुई थी। आनन-फानन में परिजनों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें फीमेल मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया। इस घटना के कारण परिवार में होली की खुशियां फीकी पड़ गईं और परिजनों को त्योहार अस्पताल की चौखट पर मनाना पड़ा।

डॉक्टरों की राय

इलाज कर रहे चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत अब स्थिर है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि विटामिन की अत्यधिक मात्रा भी शरीर के अंगों के लिए हानिकारक हो सकती है। लोगों को चाहिए कि वे किसी भी परिस्थिति व आवेश में ऐसा घातक कदम न उठाएं। आपसी संवाद ही हर समस्या का समाधान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Mar 2026 11:43 am

Published on:

04 Mar 2026 11:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / होली पर पति का मोबाइल साइलेंट था, गुस्से में पत्नी ने खा लीं विटामिन की 25 गोलियां

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

7.5 करोड़ से 5 किमी मार्ग का चौड़ीकरण; ट्रांसपोर्ट नगर से पन्ना नाका तक 8 मीटर बढ़ेगी चौड़ाई

jawahar marg
छतरपुर

जियो टैगिंग में मेड़ से नहीं, अब खेत के बीच से लेनी होगी फोटो, 50 मीटर दूरी की छूट खत्म

girdarari
छतरपुर

बदलते मौसम में पेट रोग की समस्या अधिक, एक माह में 2412 मरीज हुए दर्ज, मुंह की समस्या भी देखी गई

opd
छतरपुर

बाथरूम में सीसीटीवी लगवाने वाले शिक्षक पर मेहरबान शिक्षा विभाग, बनाया प्राचार्य

CHHATARPUR
छतरपुर

शादी के लिए दहेज में मांगे 5 लाख रूपये, बेबस पिता को देख बेटी ने चुनी मौत

chhatarpur news
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.