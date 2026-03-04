होली पर पति का मोबाइल साइलेंट था, गुस्से में पत्नी ने खा लीं विटामिन की 25 गोलियां

शांति नगर निवासी रेखा चौहान होलिका दहन के पूर्व पूजन सामग्री और बाजार से अन्य जरूरी सामान मंगाने के लिए अपने पति अश्वनी चौहान को लगातार फोन लगा रही थीं। काम में व्यस्तता और साइलेंट मोड में मोबाइल होने से वे फोन रिसीव नहीं कर पाए। बार-बार संपर्क न हो पाने से नाराज होकर रेखा ने घर में रखा विटामिन की गोलियों का पूरा पत्ता, जिसमें करीब 25 गोलियां थीं, वो खा लीं। बताया जा रहा है कि घर में कोई जहरीला पदार्थ न मिलने पर उन्होंने गुस्से में यह कदम उठाया।