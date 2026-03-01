बाथरूम में सीसीटीवी लगवाने वाले शिक्षक पर मेहरबान शिक्षा विभाग, बनाया प्राचार्य

अब शिक्षा विभाग ने सात महीने बाद शिक्षक राजेन्द्र कुमार ताम्रकार को हायर सेकेंडरी स्कूल ढड़ारी का प्राचार्य बना दिया है। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल राजेन्द्र कुमार पर न केवल नियमों की अनदेखी का आरोप था, बल्कि उनकी मंशा पर भी सवाल उठे थे। शौचालय जैसे निजी स्थान में कैमरा लगाना न केवल गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है, बल्कि यह बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा होता है।