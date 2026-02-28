रिहायशी घर में बन रहा था नकली गुटखा, ‘चाचाजी’ और ‘आशा मास्टरजी’ ब्रांड के मिले पाउच

खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन को गुप्त सूचना मिली थी कि नौगांव के एक रिहायशी इलाके में अवैध गुटखा निर्माण का काम चल रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए नौगांव टीआई बाल्मीक चौबे और उनकी पुलिस टीम के साथ मिलकर नयागांव निवासी अरुण रिछारिया के घर पर दबिश दी गई। कार्रवाई इतनी अचानक थी कि फैक्ट्री चलाने वालों को संभलने का मौका नहीं मिला, हालांकि छापे के दौरान मौके पर कोई मौजूद नहीं मिला।