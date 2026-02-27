खजुराहो के लिए राहत भरी खबर: गर्मियों में भी जारी रहेगी हवाई सेवा, 21 अप्रेल से हफ्ते में तीन दिन उड़ान भरेगी इंडिगो

गौरतलब है कि इंडिगो की वर्तमान सेवाएं (दिल्ली-खजुराहो-बनारस) आगामी 28 मार्च को समाप्त हो रही हैं। इसके बाद 29 मार्च से 20 अप्रेल के बीच खजुराहो से हवाई सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। इस अंतराल के बाद ही नया ग्रीष्मकालीन शेड्यूल लागू होगा। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी अक्टूबर माह (विंटर शेड्यूल) से इंडिगो की सेवाएं पूर्व की तरह प्रतिदिन संचालित होने लगेंगी।