छतरपुर

खजुराहो के लिए राहत भरी खबर: गर्मियों में भी जारी रहेगी हवाई सेवा, 21 अप्रेल से हफ्ते में तीन दिन उड़ान भरेगी इंडिगो

इस वर्ष गर्मियों के मौसम में भी खजुराहो से दिल्ली के बीच हवाई सेवाएं संचालित रहेंगी। इंडिगो एयरलाइंस अपनी 180 सीटर एयरबस के माध्यम से 21 अप्रेल से 30 जून तक हफ्ते में तीन दिन अपनी सेवाएं प्रदान करेगी।

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Feb 27, 2026

aiport

खजुराहो एयरपोर्ट

180 सीटर एयरबस से जुड़ी रहेगी दिल्ली-खजुराहो की कनेक्टिविटी,29 मार्च से 20 अप्रेल तक सेवाओं पर रहेगा ब्रेक

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो के पर्यटन व्यवसाय और देश की राजधानी से इसकी कनेक्टिविटी को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इस वर्ष गर्मियों के मौसम में भी खजुराहो से दिल्ली के बीच हवाई सेवाएं संचालित रहेंगी। इंडिगो एयरलाइंस अपनी 180 सीटर एयरबस के माध्यम से 21 अप्रेल से 30 जून तक हफ्ते में तीन दिन अपनी सेवाएं प्रदान करेगी।

उड़ानों का नया शेड्यूल

खजुराहो एयरपोर्ट निदेशक संतोष सिंह ने बाताया कि इंडिगो की हवाई सेवा को एप्रूवल दिया गया है। ये सेवा 21 अप्रेल से 30 जून तक प्रभावी रहेगी। उड़ानों का समय और दिन निम्नानुसार तय किए गए हैं। यह सेवा मुख्य रूप से खजुराहो-दिल्ली और दिल्ली-खजुराहो रूट पर उपलब्ध रहेगी।

संचालन के दिन: सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, मंगलवार और शनिवार)।

खजुराहो आगमन: दोपहर 12:15 बजे

दिल्ली रवानगी: दोपहर 12:45 बजे

29 मार्च से 20 अप्रेल तक अस्थाई विराम

गौरतलब है कि इंडिगो की वर्तमान सेवाएं (दिल्ली-खजुराहो-बनारस) आगामी 28 मार्च को समाप्त हो रही हैं। इसके बाद 29 मार्च से 20 अप्रेल के बीच खजुराहो से हवाई सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। इस अंतराल के बाद ही नया ग्रीष्मकालीन शेड्यूल लागू होगा। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी अक्टूबर माह (विंटर शेड्यूल) से इंडिगो की सेवाएं पूर्व की तरह प्रतिदिन संचालित होने लगेंगी।

Published on:

27 Feb 2026 10:59 am

छतरपुर / खजुराहो के लिए राहत भरी खबर: गर्मियों में भी जारी रहेगी हवाई सेवा, 21 अप्रेल से हफ्ते में तीन दिन उड़ान भरेगी इंडिगो

