खजुराहो के आंगन में घुंघरूओं की गूंज के साथ 52वें अंतरराष्ट्रीय नृत्य समारोह का भावपूर्ण समापन

शाम का मंगलारंभ पद्मश्री सुनयना हजारीलाल (मुंबई) के कथक नृत्य से हुआ। उन्होंने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ शिव वंदना (राग शंकरा) से किया, जिसमें भगवान नटराज के विराट स्वरूप और गंगा के अवतरण की कथा को नृत्य में पिरोया गया। इसके पश्चात सुश्री शीतल मावलंकर, सुश्री अरुणा स्वामी और साथियों के साथ उन्होंने तीनताल में शुद्ध नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें आमद, ठाठ और जटिल लयकारियों का अद्भुत गुलदस्ता पेश किया। प्रस्तुति के अगले चरण में ठुमरी आज आए री (राग भिन्न षड्ज) के माध्यम से एक विरहिणी नायिका के उस असीम आनंद को दर्शाया गया, जिसे अपने पति के घर लौटने का समाचार मिलता है। समापन राग मेघ मल्हार के तराने के साथ हुआ।