एमपी में आईपीएस की सख्ती से मची खलबली, बीजेपी नेता की जब्त कर ली गाड़ी

IPS Chhatarpur- मध्यप्रदेश में अनेक नेता खुद को नियम कानूनों से परे समझते हैं। इस पर भी अधिकारी प्राय: उनपर कार्रवाई करने से परहेज करते हैं। ऐसे माहौल में एक प्रशिक्षु आईपीएस ने दबंगियत दिखाई। उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता की गाड़ी जब्त कर ली। प्रदेश के छतरपुर में यह घटना घटी। यहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंकज पांडे की सफारी गाड़ी जब्त की गई है। इससे जिले की राजनीति में खलबली मच गई।