25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एमपी में आईपीएस की सख्ती से मची खलबली, बीजेपी नेता की जब्त कर ली गाड़ी

IPS Chhatarpur- वाहन में कई अनियमितताएं पाई गईं। इसपर बीजेपी नेता पंकज पांड की कार जब्त कर ली गई।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

deepak deewan

Feb 25, 2026

IPS officer seizes BJP leader's car in Chhatarpur

IPS officer seizes BJP leader's car in Chhatarpur

IPS Chhatarpur- मध्यप्रदेश में अनेक नेता खुद को नियम कानूनों से परे समझते हैं। इस पर भी अधिकारी प्राय: उनपर कार्रवाई करने से परहेज करते हैं। ऐसे माहौल में एक प्रशिक्षु आईपीएस ने दबंगियत दिखाई। उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता की गाड़ी जब्त कर ली। प्रदेश के छतरपुर में यह घटना घटी। यहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंकज पांडे की सफारी गाड़ी जब्त की गई है। इससे जिले की राजनीति में खलबली मच गई।

कानून सबके लिए बराबर है, यह संदेश देते हुए छतरपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात भाजपा के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष पंकज पांडे की तेज रफ्तार सफारी गाड़ी को रुकवाया। वाहन में कई अनियमितताएं पाई गईं। इसपर बीजेपी नेता पंकज पांड की कार जब्त कर ली गई।

पुलिस नौगांव रोड पर वाहन चेकिंग कर रही थी। प्रशिक्षु आईपीएस लेखराज मीणा के मार्गदर्शन में यहां वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान बीजेपी के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष पंकज पांडे की सफारी गाड़ी यहां से गुजरी। पुलिस ने गाड़ी रुकवाई और जांच शुरु की।

बीजेपी नेता की सफारी में काली फिल्म

बीजेपी नेता पंकज पांडे की सफारी गाड़ी में काली फिल्म लगी पाई गई। इसमें हूटर भी लगा था। गाड़ी के बीमा में भी कुछ गफलत थी। इन अनियमितताओं के सामने आने पर प्रशिक्षु आईपीएस ने बिना किसी दबाव के गाड़ी को तत्काल जब्त करने के निर्देश दिए। बाद में सफारी को ओरछा रोड थाने में खड़ा कराया गया। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में टेट्रा पैक में फ्री दूध बांटेगी सरकार, राज्य के नए बजट में बड़ा प्रावधान
भोपाल
MP budget includes provision for free distribution of milk in tetra packs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 03:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में आईपीएस की सख्ती से मची खलबली, बीजेपी नेता की जब्त कर ली गाड़ी

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर के गांवों में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान, ड्रोन मैपिंग से तैयार हुए 1.69 लाख संपत्ति कार्ड

ai
छतरपुर

सावधान! कहीं आपकी डिग्री भी तो फर्जी नहीं? सोशल मीडिया से चल रहा था 14 यूनिवर्सिटीज का फर्जी खेल, कानपुर में मास्टरमाइंड गिरफ्तार

accused
छतरपुर

MP News: भाजपा नेता ने पकड़ी पुलिसकर्मी की कॉलर, फोटो हुई वायरल

chhatarpur news
छतरपुर

32.50 करोड़ का हाईटेक अस्पताल तैयार,रेफर की झंझट से मिलेगी मुक्ति

critical care unit
छतरपुर

पालतू गाय लावारिस छोड़ी तो लगेगा 1000 का जुर्माना, घर के बाहर कचरा फेंकने पर 500 की कटेगी रसीद

kachra
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.