25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

सावधान! कहीं आपकी डिग्री भी तो फर्जी नहीं? सोशल मीडिया से चल रहा था 14 यूनिवर्सिटीज का फर्जी खेल, कानपुर में मास्टरमाइंड गिरफ्तार

हर डिग्री की कीमत तय थी। बी फार्मा, डी-फार्मा के लिए 2.50 लाख, एलएलबी और बीटेक की डिग्री 1.50 लाख, बीए, बीएससी व बीकाम के लिए 75 हजार रुपए और इंटर की मार्कशीट के लिए 50 हजार रुपए लेते थे।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Feb 25, 2026

accused

आरोपी

गिरोह में काम बंटा हुआ था,कोई डेटा जुटाता, कोई डिजाइन बनाता, तो कोई फर्जी मुहर और हस्ताक्षर तैयार करता

शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़े का एक ऐसा सिंडिकेट पकड़ा गया है, जिसने देशभर के शैक्षणिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो घर बैठे मनचाही डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध कराने का दावा कर रहा था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में मास्टरमाइंड गिरधारी उर्फ गिरीश और उसके साथियों शैलेंद्र कुमार, नागेन्द्र मणि त्रिपाठी, जोगेन्द्र, अश्वनी निगम को गिरफ्तार किया गया है।

कॉर्पोरेट स्टाइल में बंटा था काम: जानें कौन क्या करता था

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह का संचालन किसी पेशेवर कंपनी की तरह होता था। गिरोह के प्रत्येक सदस्य को उनकी विशेषज्ञता के आधार पर अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।

शैलेंद्र कुमार (सरगना) व गिरधारी (मास्टरमाइंड): ये गिरोह के मुख्य योजनाकार थे, जो पूरे नेटवर्क की निगरानी करते थे और विश्वविद्यालयों के चयन से लेकर सौदे की रकम तय करने तक का काम संभालते थे।

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी व जोगेन्द्र (डेटा कलेक्शन): इनका मुख्य काम सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप) के जरिए उन ग्राहकों की तलाश करना था, जो बिना परीक्षा दिए शॉर्टकट से डिग्री हासिल करना चाहते थे। ये अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर उनका डेटा जुटाते थे।

अश्वनी निगम व अन्य साथी (डिजाइनिंग व फोर्जिंग): इस टीम की जिम्मेदारी तकनीकी थी। ये असली मार्कशीट की हूबहू डिजाइन तैयार करते थे ताकि कोई पहचान न सके। साथ ही, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सक्षम अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर और रबर की मुहरें (फोर्जिंग) तैयार करने में ये माहिर थे।

डिलीवरी नेटवर्क: सौदा तय होने के बाद हजारों से लाखों रुपए वसूल कर फर्जी दस्तावेज अभ्यर्थियों तक सुरक्षित पहुंचाना इस गिरोह की अंतिम कड़ी थी।

जांच के घेरे में आए ये 14 विश्वविद्यालय

पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेजों के आधार पर इन संस्थानों के नाम फर्जीवाड़े में उपयोग किए गए हैं:

1. छत्रपति शाहूजी महाराज विवि, कानपुर

2. श्री कृष्णा विवि, छतरपुर

3. स्वामी विवेकानंद सुभारती विवि, मेरठ4. मंगलायतन विवि, अलीगढ़

5. जामिया उर्दू, अलीगढ़

6. लिग्या विवि, फरीदाबाद

7. जेएस विवि, शिकोहाबाद

8. एशियन विवि, मणिपुर

9. ग्लोकल विवि, सहारनपुर

10. सिक्किम प्रोफेशनल विवि, सिक्किम

11. प्रज्ञान इंटरनेशनल विवि, झारखंड

12. हिमालयन विवि, ईटानगर

13. हिमालयन गढ़वाल विवि, उत्तराखंड

14. मोनाड विवि, हापुड़

पांच आरोपी फरार

गिरोह के पांच आरोपी अभी भी फरार हैं। हर डिग्री की कीमत तय थी। बी फार्मा, डी-फार्मा के लिए 2.50 लाख, एलएलबी और बीटेक की डिग्री 1.50 लाख, बीए, बीएससी व बीकाम के लिए 75 हजार रुपए और इंटर की मार्कशीट के लिए 50 हजार रुपए लेते थे। गिरोह के पास से 1000 से ज्यादा डिग्री व मार्कशीट फर्जी माग्रेशन बुकलेट, डिप्टी रजिस्ट्रार की नकली मोहरें समेत 80 प्रपत्र, स्कॉर्पियो और आई-20 कार बरामद की।

एसकेयू बोला- ऑनलाइन प्रक्रिया, कोई अधिकृत एजेंट नहीं

इस मामले में श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर के रजिस्ट्रार दिगंत द्विवेदी ने कहा कि पुलिस से आधिकारिक प्रति मिलने पर दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवि का कोई एजेंट नहीं है। जालसाजों से सुरक्षा के लिए अब विवि की सभी डिग्रियां और मार्कशीट डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उनकी प्रमाणिकता की तुरंत जांच हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सावधान! कहीं आपकी डिग्री भी तो फर्जी नहीं? सोशल मीडिया से चल रहा था 14 यूनिवर्सिटीज का फर्जी खेल, कानपुर में मास्टरमाइंड गिरफ्तार

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर के गांवों में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान, ड्रोन मैपिंग से तैयार हुए 1.69 लाख संपत्ति कार्ड

ai
छतरपुर

MP News: भाजपा नेता ने पकड़ी पुलिसकर्मी की कॉलर, फोटो हुई वायरल

chhatarpur news
छतरपुर

32.50 करोड़ का हाईटेक अस्पताल तैयार,रेफर की झंझट से मिलेगी मुक्ति

critical care unit
छतरपुर

पालतू गाय लावारिस छोड़ी तो लगेगा 1000 का जुर्माना, घर के बाहर कचरा फेंकने पर 500 की कटेगी रसीद

kachra
छतरपुर

एमपी में फिर हुआ बड़ा प्रशास​निक फेरबदल, छतरपुर एसडीएम को हटाया, कई अधिकारी इधर से उधर

Chhatarpur SDM removed in major administrative reshuffle in MP
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.