सावधान! कहीं आपकी डिग्री भी तो फर्जी नहीं? सोशल मीडिया से चल रहा था 14 यूनिवर्सिटीज का फर्जी खेल, कानपुर में मास्टरमाइंड गिरफ्तार

शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़े का एक ऐसा सिंडिकेट पकड़ा गया है, जिसने देशभर के शैक्षणिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो घर बैठे मनचाही डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध कराने का दावा कर रहा था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में मास्टरमाइंड गिरधारी उर्फ गिरीश और उसके साथियों शैलेंद्र कुमार, नागेन्द्र मणि त्रिपाठी, जोगेन्द्र, अश्वनी निगम को गिरफ्तार किया गया है।