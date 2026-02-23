23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

home_icon

छतरपुर

एमपी में फिर हुआ बड़ा प्रशास​निक फेरबदल, छतरपुर एसडीएम को हटाया, कई अधिकारी इधर से उधर

Chhatarpur SDM- आदेश के तहत जिले के महत्वपूर्ण अनुभागों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है

छतरपुर

deepak deewan

Feb 23, 2026

Chhatarpur SDM removed in major administrative reshuffle in MP

Chhatarpur SDM- मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस क्रम में छतरपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी यानि एसडीएम को हटाया गया है। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सोमवार को राजस्व अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए आदेश जारी किए हैं। नवीन आदेश के तहत जिले के महत्वपूर्ण अनुभागों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द नए दायित्व संभालने को कहा गया है।

कलेक्टर पार्थ जैसवाल के आदेश के अनुसार प्रशांत अग्रवाल को छतरपुर का नया अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) नियुक्त किया गया है। वहीं विशा माधवानी को भी अहम दायित्व सौंपा गया है। उन्हें राजनगर अनुभाग की जिम्मेदारी सौंपते हुए वहां का नया एसडीएम बनाया गया है।

छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर को हटाया

प्रशासनिक बदलाव में पूर्व में छतरपुर एसडीएम के पद पर पदस्थ रहे अखिल राठौर को यहां से हटा दिया गया है। आदेश के अनुसार, उन्हें अब कलेक्ट्रेट कार्यालय में संलग्न (अटैच) किया गया है।

कलेक्टर पार्थ जैसवाल द्वारा जारी इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

Updated on:

23 Feb 2026 03:23 pm

Published on:

23 Feb 2026 03:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में फिर हुआ बड़ा प्रशास​निक फेरबदल, छतरपुर एसडीएम को हटाया, कई अधिकारी इधर से उधर

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से मिलेगी मुक्ति, नगरपालिका स्थापित करेगी एबीसी सेंटर, टेंडर प्रक्रिया शुरू

vacination
छतरपुर

वोटर लिस्ट से गायब हुए 72 हजार नाम, 2003 के दस्तावेज न दे पाने वाले 2 हजार लोगों के वोटिंग अधिकार छिने

nirvachan
छतरपुर

छतरपुर में नियमों को ठेंगा दिखा रहा साहब का वीआईपी कल्चर, जिले में एक भी अफसर के पास नहीं बत्ती-हूटर की अनुमति

flash light
छतरपुर

छतरपुर जिले में सडक़ों के नाम पर अब तक काटे गए 1.40 लाख से ज्यादा पेड़, विनाश की ओर बढ़ती जलवायु

Trees being cut for road construction
छतरपुर

MP में फोरलेन सड़क बनाने के नाम पर कटे 1 लाख 41 हजार पेड़, पन्ना टाइगर रिजर्व पर मंडरा रहा खतरा

massive tree cutting for highway construction in bundelkhand panna tiger reserve in danger mp news
छतरपुर
