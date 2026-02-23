Chhatarpur SDM- मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस क्रम में छतरपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी यानि एसडीएम को हटाया गया है। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सोमवार को राजस्व अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए आदेश जारी किए हैं। नवीन आदेश के तहत जिले के महत्वपूर्ण अनुभागों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द नए दायित्व संभालने को कहा गया है।