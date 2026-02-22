छतरपुर में नियमों को ठेंगा दिखा रहा साहब का वीआईपी कल्चर, जिले में एक भी अफसर के पास नहीं बत्ती-हूटर की अनुमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट निर्देशों के बाद देश भर में लाल, नीली और पीली बत्ती के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन छतरपुर जिले में बैठे अपात्र अफसरों का इस बत्ती मोह से पीछा नहीं छूट रहा है। जिले में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर प्रभारी नायब तहसीलदार तक अपने वाहनों पर अवैध रूप से बहुरंगी बत्ती और हूटर का प्रयोग कर रहे हैं। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि पिछले तीन सालों में जिले के एक भी अधिकारी ने परिवहन विभाग से फ्लैशर लाइट लगाने की अनुमति नहीं ली है। जिससे ये बत्ती और वाहन अवैध है।