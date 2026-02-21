छतरपुर जिला अस्पताल में रक्त का संकट: 300 यूनिट की क्षमता वाले ब्लड बैंक में महज 40 यूनिट शेष, कई ग्रुप्स का स्टॉक न्यूनतम स्तर पर

जिला अस्पताल स्थित जिले के एकमात्र सरकारी ब्लड बैंक में इन दिनों खून का भारी संकट खड़ा हो गया है, हालात इतने चिंताजनक हैं कि 300 यूनिट की भंडारण क्षमता वाले इस बैंक में 20 फरवरी की सुबह तक महज 40 यूनिट रक्त ही शेष बचा है, स्टॉक की इस भारी कमी का सबसे बुरा असर उन गंभीर मरीजों पर पड़ रहा है जिन्हें तत्काल ऑपरेशन या डिलीवरी के समय खून की जरूरत होती है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप का स्टॉक अब जीवन रक्षक स्तर से भी नीचे चला गया है।