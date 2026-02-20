लापरवाही पर लवकुशनगर बीएमओ को नोटिस, चार अधिकारियों का वेतन काटने और एएनएम पर कार्रवाई के निर्देश

मातृत्व मृत्यु दर की समीक्षा के दौरान छतरपुर शहर के एक प्रकरण में कलेक्टर ने स्वयं मृतका के परिजनों से बात कर वस्तुस्थिति जानी। इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ द्वारा रेफर करने में हुई देरी की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। एम्बुलेंस पहुंचने में हुई देरी के लिए भी जिम्मेदारी तय कर सख्त कदम उठाने को कहा गया है।