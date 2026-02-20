लूडो खेलते-खेलते दुल्हन ने खाया जहर, 7 दिन में होनी थी शादी, घर पर छाया मातम

परिजन रजनी को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने छतरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें थम गईं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर रजनी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। घर में कोई विवाद या परेशानी की बात भी सामने नहीं आई है। अजनर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। (MP News)